2020-03-04T07:01:32+03:00
Общество

Кладбище под Ижевском закрыли для свободных захоронений

Однако хоронить в родственных могилах пока будут разрешено
Анастасия Волкова
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Кенское кладбище, что находится под Ижевском на 5 километре Сарапульского тракта, закрыли для свободных захоронений. В частности, это связано с требованиями федеральных законов и санитарных правил, говорится в тексте соответствующего постановления.

Отметим, что при этом на кладбище «Кенское» пока разрешено хоронить людей в родственные могилы и «в свободные места захоронений в границах родственных оград». Однако необходимо предоставить документы, которые подтвердят родственные отношения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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