Кладбище под Ижевском закрыли для свободных захоронений
Кенское кладбище, что находится под Ижевском на 5 километре Сарапульского тракта, закрыли для свободных захоронений. В частности, это связано с требованиями федеральных законов и санитарных правил, говорится в тексте соответствующего постановления.
Отметим, что при этом на кладбище «Кенское» пока разрешено хоронить людей в родственные могилы и «в свободные места захоронений в границах родственных оград». Однако необходимо предоставить документы, которые подтвердят родственные отношения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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