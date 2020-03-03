В ТРЦ «Талисман» в Ижевске закроют гипермаркет «Карусель»
В Ижевске 8 марта станет последним днем работы гипермаркета «Карусель» в ТРЦ «Талисман». Его закроют на реконструкцию. Об этом сообщили в пресс-службе X5 Retail Group*.
Вместо гипермаркета планируют открыть супермаркет «Перекресток», но уже меньшей площади. На 31 декабря 2019 года в Удмуртии работало 8 супермаркетов «Перекресток».
Напомним, в Ижевске массово стали закрываться магазины «Ижтрейдинг» и «Спар». По какой причине полки опустели, а некоторые и вовсе закрылись.
*Ритейл Групп
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ИСТОЧНИК KP.RU
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