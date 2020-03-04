2020-03-04T07:15:36+03:00
Общество

За неделю число заболевших гриппом в Удмуртии выросло на 68%

Некоторые школы пришлось закрыть на карантин
Анастасия Волкова
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За неделю в Удмуртии выросло количество заболевших гриппом на 67,6%. Зарегистрировано 114 новых случаев, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

С начала сезона лабораторно подтверждено уже 286 случаев гриппа В и гриппа А. Из-за этого в республике пришлось закрыть на карантин 3 школы - в Як-Бодьинском, Кезском, Можгинском районах) и 5 детских садов (в Можгинском, Камбарском, Красногорском, Увинском, Як-Бодьинском районах).

Отметим, что с жалобами на острые респираторные вирусные инфекции к медикам обратилось 14 972 человека, в том числе 10 тыс. детей.

В целях профилактики простудных заболеваний жителей просят соблюдать нехитрые правила:

- избегать мест большого скопления людей;

- не участвовать в массовых культурных, спортивных мероприятиях;

- чаще проветривать помещение;

- использовать медицинскую маску;

- мыть руки, промывать нос, полоскать горло с применением солевых растворов;

- соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);

- применять средства экстренной неспецифической профилактики (противовирусные, иммунобиологические препараты);

- при первых симптомах заболевания необходимо в обязательном порядке обратиться к врачу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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