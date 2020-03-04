За неделю число заболевших гриппом в Удмуртии выросло на 68%
За неделю в Удмуртии выросло количество заболевших гриппом на 67,6%. Зарегистрировано 114 новых случаев, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
С начала сезона лабораторно подтверждено уже 286 случаев гриппа В и гриппа А. Из-за этого в республике пришлось закрыть на карантин 3 школы - в Як-Бодьинском, Кезском, Можгинском районах) и 5 детских садов (в Можгинском, Камбарском, Красногорском, Увинском, Як-Бодьинском районах).
Отметим, что с жалобами на острые респираторные вирусные инфекции к медикам обратилось 14 972 человека, в том числе 10 тыс. детей.
В целях профилактики простудных заболеваний жителей просят соблюдать нехитрые правила:
- избегать мест большого скопления людей;
- не участвовать в массовых культурных, спортивных мероприятиях;
- чаще проветривать помещение;
- использовать медицинскую маску;
- мыть руки, промывать нос, полоскать горло с применением солевых растворов;
- соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);
- применять средства экстренной неспецифической профилактики (противовирусные, иммунобиологические препараты);
- при первых симптомах заболевания необходимо в обязательном порядке обратиться к врачу.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
200 малышей поучаствуют в ижевском забеге «Карапузы, на старт!»
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»