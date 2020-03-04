2020-03-04T07:58:38+03:00
Общество

Ижевчанин подозревается в краже денег с банковского счета

Ему грозит до 6 лет лишения свободы
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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39-летнего ижевчанина задержали по подозрению в краже денег с банковского счета. Он уже был ранее судим, сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

По версии следствия, в феврале этого года подозреваемый распивал алкоголь вместе с малознакомым мужчиной. Последний попросил злоумышленника сходить в магазин, дал ему карту и назвал пин-код.

- Он купил алкоголь, продукты, после чего снял со счета 27 000 рублей. Карту злоумышленник отдал потерпевшему, похищенные деньги потратил на личные нужды, - рассказали в ведомстве.

Личность подозреваемого установили с помощью записи с камеры видеонаблюдения, установленной на банкомате. Уже возбуждено уголовного дело. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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