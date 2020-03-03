51-летнего жителя Удмуртии обвиняют в убийстве сына

3 Март 2020 2020-03-03T09:15:05+03:00

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В Удмуртии 51-летнего местного жителя обвиняют в убийстве сына. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что мужчина с двумя сыновьями занимался строительством и продажей деревянных жилых домов. 10 января сыновья привезли мужчину в дом, приготовленный к продаже. Они пытались вывести его из запоя, при этом они выпивали сами, но отцу запретили. Около 7 утра 11 января мужчина ударил одного из сыновей ножом в спину, - сообщает пресс-служба.

28-летний мужчина скончался на месте. В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели. Уголовное дело направлено в суд, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU