2020-03-04T13:44:37+03:00
Происшествия

82-летнего пенсионера из Удмуртии ограбил местный житель

Полицейские уже задержали подозреваемого
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии 82-летний пенсионер обратился в полицию с сообщением о хищении денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Мужчина рассказал, что вечером к нему пришел мужчина, представившись сотрудником военкомата, он вошел в дом и с применением насилия похитил деньги, два мобильных телефона и пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело, полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 55-летний ранее судимый житель республики. Полицейские задержали его в Ижевске, при досмотре у него была обнаружена сумка, в которой были две шубы, ноутбук и золотые украшения.

Установлено, что вещи он похитил из квартиры ниже этажом. Также было возбуждено уголовное дело, при этом мужчина сознался в грабеже пенсионера. На данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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