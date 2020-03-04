2020-03-04T12:59:26+03:00
Общество

17-летнего жителя Удмуртии разыскивают почти неделю

Он ушел из дома 28 февраля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ПСО "Регион 18"Фото: ПСО "Регион 18"
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В Удмуртии разыскивают 17-летнего Шигапова Максима Андреевича. Он ушел из дома в селе Пугачево 28 февраля и до сих пор о нем нет новостей. Может находится в Ижевске. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие. Татуировки: на правом виске рисунок в виде лавровой ветки, на шее надпись на английском языке, на правом предплечье рисунок в виде совы, на левой кисти рисунок в виде розы.

Был одет в серую куртку, черные джинсы, зауженные к низу, синие кеды.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просят незамедлительно позвонить по телефонам: 8 (951) 195-29-71 (горячая линия поисково-спасательного отряда) либо 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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