2020-03-06T11:19:19+03:00
Происшествия

Полицейские Удмуртии изъяли у местного жителя почти два килограмма наркотиков

По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 25-летний местный житель
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии полицейские задержали 25-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В салоне машины задержанного было обнаружено два свертка с курительными смесями синтетического происхождения. Общая масса составила полтора килограмма. В ходе обыска в квартире подозреваемого сотрудники обнаружили 448 граммов другого наркотического средства. Также полицейские нашли упаковочный материал для фасовки наркотиков, - сообщает пресс-служба.

Установлено, что молодой человек - закладчик интернет-магазина, закладки он забирал на территории соседнего региона для последующего сбыта в Удмуртии. В ходе дальнейших мероприятий полицейские обнаружили два тайника с наркотиками в Воткинском и Завьяловском районах.

Возбуждены уголовные дела, подозреваемый находится в следственном изоляторе. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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