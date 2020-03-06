Полицейские Удмуртии изъяли у местного жителя почти два килограмма наркотиков

6 Март 2020 2020-03-06T11:19:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии полицейские задержали 25-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В салоне машины задержанного было обнаружено два свертка с курительными смесями синтетического происхождения. Общая масса составила полтора килограмма. В ходе обыска в квартире подозреваемого сотрудники обнаружили 448 граммов другого наркотического средства. Также полицейские нашли упаковочный материал для фасовки наркотиков, - сообщает пресс-служба.

Установлено, что молодой человек - закладчик интернет-магазина, закладки он забирал на территории соседнего региона для последующего сбыта в Удмуртии. В ходе дальнейших мероприятий полицейские обнаружили два тайника с наркотиками в Воткинском и Завьяловском районах.

Возбуждены уголовные дела, подозреваемый находится в следственном изоляторе. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Сотрудники Госавтоинспекции Ижевска поздравили девушек-водителей с 8 Марта.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU