2020-03-06T11:15:52+03:00
Общество

Сотрудники Госавтоинспекции Ижевска поздравили девушек-водителей с 8 Марта

Девушкам дарили цветы и открытки
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УМВД России по ИжевскуФото: пресс-служба УМВД России по Ижевску
Изменить размер текста:

В Ижевске сотрудники Госавтоинспекции поздравили девушек-водителей с наступающим 8 Марта. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- На центральной улице города полицейские останавливали машины, за рулем которых находились женщины-водители. Вместо того, что спросить документы, инспекторы вручали цветы девушкам и желали безопасной езды, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба УМВД России по Ижевску

Фото: пресс-служба УМВД России по Ижевску

А также дарили открытки, которые своими руками делали школьники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Водитель в Удмуртии сбил 8-летнего мальчика и скрылся с места ДТП.

- И вновь наш лыжник отличился! Призовое место в масс-старте.

- Жители более 930 домов в Ижевске в марте получат квитанции с перерасчетом по отоплению.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как будут ходить автобусы в Ижевске в праздничные дни
В 2020 году судебные приставы-исполнители Удмуртии помогли вернуть 800 млн рублей задолженностей
Эксперты-флористы рассказали, в какую сумму обойдется ижевчанам букет на 8 марта
Линейка косметики SHISEIDO совместно с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой появилась в России
На установку светофоров, фонарей и комплексов фото- и видеофиксации нарушений в Удмуртии будет направлено 250 млн рублей
Ижевск может стать «Городом трудовой доблести»
Полицейские Удмуртии изъяли у местного жителя почти два килограмма наркотиков
Ижевчанка Татьяна Гудзева утверждает, что ее избил бывший возлюбленный Прохор Шаляпин
Сотрудники Госавтоинспекции Ижевска поздравили девушек-водителей с 8 Марта
Неустановленный водитель в Удмуртии сбил 8-летнего мальчика
Двое работников ижевского завода задержаны по подозрению в незаконном сбыте наркотиков
Лыжник из Удмуртии завоевал серебро в рамках чемпионата мира среди молодежи
20-летний житель Удмуртии обвиняется в грабеже
Жители более 930 домов в Ижевске в марте получат квитанции с перерасчетом по отоплению
Трижды судимого за управление машиной в состоянии опьянения жителя Удмуртии отправили в колонию
Временные ограничения по автодорогам Удмуртии введут для машин
30 млн рублей в 2020 году заложили в бюджете Ижевска на ремонт «ливневок»
«Пять человек пострадали, один скончался»: на трассе Удмуртии столкнулись легковушка и автобус
На 8 тротуарах в Ижевске организуют велосипедные дорожки
На придомовой территории улицы Пушкинской в Ижевске запретят стоянку