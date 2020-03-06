Сотрудники Госавтоинспекции Ижевска поздравили девушек-водителей с 8 Марта

6 Март 2020 2020-03-06T11:15:52+03:00

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В Ижевске сотрудники Госавтоинспекции поздравили девушек-водителей с наступающим 8 Марта. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- На центральной улице города полицейские останавливали машины, за рулем которых находились женщины-водители. Вместо того, что спросить документы, инспекторы вручали цветы девушкам и желали безопасной езды, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба УМВД России по Ижевску

А также дарили открытки, которые своими руками делали школьники.

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ИСТОЧНИК KP.RU