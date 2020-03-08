Количество жертв после пожара в жилом доме Удмуртии выросло до трех человек

8 Март 2020 2020-03-08T09:53:36+03:00

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После пожара, который произошел в поселке Игра в Удмуртии, погибло три человека, среди которых один ребенок, и пострадало еще девять. Обновленную информацию приводит пресс-служба ГУ МЧС по республике.

– Один из пострадавших, после оказания медицинской помощи, отпущен домой. Пожарно-спасательными подразделениями эвакуировано 20 человек. Пожар локализован в 6.13 (мск). Площадь составила 250 кв.м. Для установления причины пожара на месте работают сотрудники ФГБУ СЭУ ФПС Испытательная пожарная лаборатория по Удмуртской Республике, – говорится в сообщении.

Напомним, пожар произошел в двухэтажном многоквартирном доме в 6:40 утра 8 марта. К моменту приезда пожарных горела кровля и квартиры в двух подъездах дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU