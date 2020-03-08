Ребенок погиб в пожаре в жилом доме в поселке Удмуртии
В поселке Игра в Удмуртии 8 марта загорелся жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону. Возгорание произошло в 6:40 утра в двухэтажном кирпичном доме.
– Пожарно-спасательные подразделения выехали незамедлительно и через 6 минут были на месте вызова. К моменту прибытия горела кровля и квартиры в двух подъездах дома. Обстоятельства и причины происшествия уточняются, – говорится в сообщении.
Точных данных о количестве пострадавших пока нет, сообщается о как минимум одном погибшем в пожаре ребенке и 7 пострадавших.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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