2020-03-08T17:09:19+03:00
Происшествия

Заблудившихся школьников-лыжников спасли в Удмуртии

Они сбились с маршрута
Дмитрий Бикин
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Фото: Поисково-спасательная служба УдмуртииФото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
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Поход на лыжах едва не закончился трагедией для группы из 8 школьников-лыжников из Удмуртии. Совершая переход от с. Первомайский до д. Камское они сбились с маршрута. Об этом сообщается в социальных сетях поисково-спасательной службы Удмуртии.

– Сообщение на дежурный телефон спасателей поступило 7 марта в 19:09. При проведении аварийно-спасательных работ по поиску школьников из 15 спасателей сформировано 3 поисковых группы, 4ая группа спасателей прибыла с тремя снегоходами, – говорится в сообщении.

Через два часа после звонка школьников обнаружили. Чтобы доставить их в безопасное место, пришлось организовать веревочную переправу через реку, так как толщина льда не позволяла безопасно перейти по нему.

– Сотрудники скорой помощи ждали потерявшихся детей для проверки состояния их здоровья. Проведя врачебный осмотр школьников ждал автобус, который всех доставил по домам, – резюмируют в сообщении ПСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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