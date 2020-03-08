В ижевской спортшколе олимпийского резерва «Зенит» сменили директора

8 Март 2020 2020-03-08T16:43:54+03:00

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Нового директора назначили в спортшколе олимпийского резерва «Зенит-Ижевск». Им стал бывший начальник службы безопасности «Удмуртавтодора» Сергей Бояринцев. Ранее школу возглавлял Денис Вшивцев, которого уличили в управленческих ошибках, в том числе с нарушением закона. Такую информацию приводит «Ъ-Удмуртия» со сслыкой министра спорта республики Александра Варшавского.

– За время работы он допустил очень много крупных управленческих ошибок. Несмотря на то, что он очень предан футболу и делал все, что зависело от него в плане развития этого вида спорта, его ошибки были связаны с нарушением закона и пришлось принять решение не оставлять его на должности директора, – цитирует чиновника издание.

Директор ФК «Зенит-Ижевск» Дмитрий Кайгородов отметил, что Вшивцева уволили после коллективного обращения группы тренеров на имя министра. А вот реального повода для смены руководства он не видит.

– В настоящий момент в министерстве согласована и утверждена кандидатура нового директора. Человека, не имеющего никакого отношения к футболу, не являющегося специалистом в спортивной и физкультурной деятельности, не имеющего профильного спортивного образования, который при этом будет формировать новую команду, - рассказал Дмитрий Кайгородов.

Конфликт повлек за собой приостановку предоставления ижевской школе статуса «Регионального центра подготовки футболистов», а, значит, и дополнильную финансовую подедржку.

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ИСТОЧНИК KP.RU