За праздники в Удмуртии у жителей похитили более 1,8 млн рублей
В Удмуртии за праздничные дни зарегистрировано 25 фактов хищения денег с банковских счетов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
По данным пресс-службы, наиболее распространенный способ хищения средств – получение данных под предлогом незаконного перевода. 12 граждан заявили о хищении денег подобным способом. Также 4 факта хищения зарегистрировано при покупке или продаже в интернете, два факта - под предлогом получения подарка и три - кражи с утерянных карт.
В общей сложности за 4 дня у жителей Удмуртии похищено более 1 800 000 рублей. По всем фактам краж возбуждены уголовные дела.
МВД по Удмуртии напоминает гражданам: ни под каким предлогом не передавайте посторонним данные ваших банковских карт (номера, дату выпуска, пин-коды). Не перечисляйте незнакомым денежные средства. Будьте бдительны при совершении покупок и продаж посредством сети Интернет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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