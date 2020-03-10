За праздники в Удмуртии у жителей похитили более 1,8 млн рублей

10 Март 2020 2020-03-10T11:10:13+03:00

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В Удмуртии за праздничные дни зарегистрировано 25 фактов хищения денег с банковских счетов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

По данным пресс-службы, наиболее распространенный способ хищения средств – получение данных под предлогом незаконного перевода. 12 граждан заявили о хищении денег подобным способом. Также 4 факта хищения зарегистрировано при покупке или продаже в интернете, два факта - под предлогом получения подарка и три - кражи с утерянных карт.

В общей сложности за 4 дня у жителей Удмуртии похищено более 1 800 000 рублей. По всем фактам краж возбуждены уголовные дела.

МВД по Удмуртии напоминает гражданам: ни под каким предлогом не передавайте посторонним данные ваших банковских карт (номера, дату выпуска, пин-коды). Не перечисляйте незнакомым денежные средства. Будьте бдительны при совершении покупок и продаж посредством сети Интернет.

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ИСТОЧНИК KP.RU