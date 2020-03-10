2020-03-10T09:22:41+03:00
Общество

2021 год в Удмуртии может стать Годом семьи

Общественники планируют выйти с инициативой к главе республики
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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2021 год в Удмуртии могут объявить Годом семьи. Об этом сообщила министр социальной политики и труда республики «ВКонтакте».

- В ходе круглого стола с участием общественных организаций, научных сотрудников УдГУ, специалистов органов власти принято решение выйти с инициативой объявить 2021 год в республике Годом семьи к главе Удмуртии, - написала Татьяна Чуракова.

По словам министра, семья, семейные отношения - это достойная тема, которую нам надо поддерживать и развивать во всех направлениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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