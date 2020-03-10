2021 год в Удмуртии может стать Годом семьи
2021 год в Удмуртии могут объявить Годом семьи. Об этом сообщила министр социальной политики и труда республики «ВКонтакте».
- В ходе круглого стола с участием общественных организаций, научных сотрудников УдГУ, специалистов органов власти принято решение выйти с инициативой объявить 2021 год в республике Годом семьи к главе Удмуртии, - написала Татьяна Чуракова.
По словам министра, семья, семейные отношения - это достойная тема, которую нам надо поддерживать и развивать во всех направлениях.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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