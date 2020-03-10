Житель Удмуртии до смерти избил соседа

10 Март 2020 2020-03-10T11:36:49+03:00

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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего ижевчанина. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- В ночь с 29 на 30 декабря 2019 года обвиняемый и его 61-летний знакомый выпивали. Ночью обвиняемый проснулся и увидел, что потерпевший испортил его ковер. Он избил спящего соседа, после этого ушел спать. Утром потерпевшего отвезли в больницу, но он скончался от полученных травм, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дело осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU