Какая погода ждет ижевчан на неделе?
В эту прекрасную короткую рабочую неделю ижевчан ждет по-настоящему весенняя погода – тепло, дождливо и пасмурно.
Так, по данным сервиса Яндекс погода, 10 марта, во вторник, днем ожидается +2…+3 градуса, ночью +2…+3 градуса, пасмурно, небольшой дождь.
11 марта, в среду, днем +5…+7 градусов, ночью +3 градуса, пасмурно.
12 марта, в четверг, днем ожидается +3…+4 градуса, ночью +2 градуса. Весь будет идти небольшой дождь.
13 марта, в пятницу, днем +1…+2 градуса, ночью +1 градус, небольшой дождь.
14 марта, в субботу, к ночи немного похолодает, днем +2…+3 градуса, ночью −1…0 градус, пасмурно.
15 марта, в воскресенье, днем 0 …+1 градус, ночью −3 градуса, небольшой снег.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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