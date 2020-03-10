Какая погода ждет ижевчан на неделе?

10 Март 2020 2020-03-10T12:17:32+03:00

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В эту прекрасную короткую рабочую неделю ижевчан ждет по-настоящему весенняя погода – тепло, дождливо и пасмурно.

Так, по данным сервиса Яндекс погода, 10 марта, во вторник, днем ожидается +2…+3 градуса, ночью +2…+3 градуса, пасмурно, небольшой дождь.

11 марта, в среду, днем +5…+7 градусов, ночью +3 градуса, пасмурно.

12 марта, в четверг, днем ожидается +3…+4 градуса, ночью +2 градуса. Весь будет идти небольшой дождь.

13 марта, в пятницу, днем +1…+2 градуса, ночью +1 градус, небольшой дождь.

14 марта, в субботу, к ночи немного похолодает, днем +2…+3 градуса, ночью −1…0 градус, пасмурно.

15 марта, в воскресенье, днем 0 …+1 градус, ночью −3 градуса, небольшой снег.

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ИСТОЧНИК KP.RU