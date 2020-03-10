2020-03-10T14:14:38+03:00
Общество

Исполнительным директором ХК «Ижсталь» стал Евгений Лойферман

Ранее этот пост занимал Константин Билан
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ХК "Ижсталь"Фото: пресс-служба ХК "Ижсталь"
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У ижевской «Ижстали» сменился исполнительный директор. Об этом сообщила пресс-служба команды.

- По решению Общего собрания членов Ассоциации «ХК «Ижсталь» прекращены полномочия исполнительного директора ХК «Ижсталь» Константина Владимировича Билана. На должность назначен Евгений Михайлович Лойферман, - сообщает пресс-служба.

Во время встречи с трудовым коллективом и хоккеистами клуба Евгений Михайлович подчеркнул, что сейчас наступает сложный и ответственный период, когда закладывается фундамент на следующий сезон: нужно решать вопросы поиска клуба-партнера, формирования тренерского штаба и активации селекционной работы. Переговоры по всем направлениям уже ведутся.

- «Ижсталь» будет играть в ВХЛ (высшая хоккейная лига), - заверил Евгений Михайлович, - понимание и поддержка в этом вопросе со стороны руководства республики есть.

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- Несмотря на то, что солнца за окном нет, весна нашем городе тихонько наступает. Рассказываем о погоде на этой неделе.

СПРАВКА «КП»

Лойферман Евгений Михайлович. Родился 7 августа 1970г. Мастер спорта СССР. Воспитанник ижевской школы хоккея. Голкипер. Защищал ворота «Ижстали» в сезонах 1987/88, 1988/89, 1991/92. Также играл за клубы: СКА (Свердловск), «Авангард» (Омск), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Металлург» (Магнитогорск), ЦСК ВВС (Самара). Финалист Кубка Межнациональной хоккейной лиги, финалист Кубка Европейских федераций.

Окончил Сибирский государственный университет физкультуры и спорта по специальности преподаватель физической культуры, тренер по хоккею.

После завершения спортивной карьеры работал на руководящих должностях в крупных коммерческих компаниях: ООО «Айкай», ООО «Уральская Управляющая компания», ООО «Гастроном».

В январе 2020 года возглавил Федерацию хоккея Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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