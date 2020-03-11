«Ливневки» начали расчищать в Ижевске

11 Март 2020 2020-03-11T10:37:11+03:00

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В столице Удмуртии подрядные организации начали расчищать «ливневки» - водопропускные трубы и водоотводные каналы. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, работы ведутся с 6 марта в частном секторе на территории Ленинского и Первомайского районов.

Подрядные организации приступили к расчистке раньше, чем в предыдущие годы: причиной стала по-весеннему теплая погода.

- Уже проведены работы по отводу воды в частном секторе Первомайского района - по улицам Маркина, Торфяная, Коммунаров, Революционная, Партизанская, Красноармейская, - рассказал Фирдаус Харисов, главный инженер Службы благоустройства и дорожного хозяйства. - Это около 4,5 км открытых водоотводных канав и водопропускных труб. В Ленинском районе - по улицам Московская, Гагарина, Планерная, Парашютная, 40 лет Октября, пер. Волжский расчищены около 3,4 км открытых водоотводных канав и водопропускных труб.

Отметим, что всего подрядным организациям предстоит расчистить более 30 км водоотводных канав.

- На участках с закрытой системой ливневой канализации, расположенных на территории города, проведены работы по вскрытию всех дождеприемников в местах, где есть риск подтопления, - добавили в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU