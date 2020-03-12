Сотрудника колонии в Удмуртии задержали за попытку сбыта наркотиков

12 Март 2020 2020-03-12T11:29:04+03:00

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В Ижевске расследуют уголовное дело в отношении сотрудника одной из колоний Удмуртии. Его подозревают в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в следственных органах, знакомый с ситуацией. В феврале этого года 27-летний мужчина попытался пронести запрещенные вещества на территорию колонии.

В ходе следствия также выяснилось, что подозреваемый в течение 2019 года несколько раз передавал заключенным мобильные телефоны. За это он получал от них взятки – от 5 до 10 тысяч рублей, в зависимости от модели телефона.

Возбуждены уголовные дела сразу по четырем статьям Уголовного кодекса России: 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических веществ), 291.2 (получение взятки), 290 (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), и 286 (превышение должностных полномочий). В данный момент мужчина находится под домашним арестом. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU