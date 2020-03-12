Спасаясь от мужа-тирана, пенсионерка из Удмуртии переплыла реку
Пенсионерка из Удмуртии, спасаясь от мужа-тирана, была вынуждена переплыть реку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- В ходе расследования уголовного дела установлено, что с сентября по ноябрь 2019 года мужчина жил с бывшей женой и из чувства ревности избивал ее и угрожал убийством. Так, женщина убежала из дома в нижнем белье и вынуждена была переплыть реку в октябре, - сообщает пресс-служба.
Судом установлено, что преступления совершены в состоянии невменяемости. Обвиняемого отправили на принудительное лечение в больницу, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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