Спасаясь от мужа-тирана, пенсионерка из Удмуртии переплыла реку

12 Март 2020 2020-03-12T11:00:42+03:00

Мужчина на протяжении года угрожал бывшей жене и избивал ее

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Пенсионерка из Удмуртии, спасаясь от мужа-тирана, была вынуждена переплыть реку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- В ходе расследования уголовного дела установлено, что с сентября по ноябрь 2019 года мужчина жил с бывшей женой и из чувства ревности избивал ее и угрожал убийством. Так, женщина убежала из дома в нижнем белье и вынуждена была переплыть реку в октябре, - сообщает пресс-служба.

Судом установлено, что преступления совершены в состоянии невменяемости. Обвиняемого отправили на принудительное лечение в больницу, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU