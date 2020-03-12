2020-03-12T15:17:50+03:00
Общество

Первый старт: забег в ползунках пройдет в Ижевске

Продолжается регистрация участников
Анастасия Волкова
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Продолжается регистрация маленьких участников. ФОТО: Сергей ГРАЧЕВПродолжается регистрация маленьких участников. ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ
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В Ижевске продолжается регистрация на семейный фестиваль «Карапузы, на старт» от «Комсомольской правды». Соревнования для самых маленьких чемпионов пройдут уже 4 апреля в коворке «Арена». Напомним, что принять участие смогут малыши от 7 месяцев до 2 лет.

Как зарегистрироваться?

1. Оставить заявку по этой ссылке, указав имя одного из родителей ребенка, контактный телефон, почту и имя самого малыша.

2. На указанный электронный адрес в течение 3 рабочих дней придет письмо, в котором будут указаны время, место, дата проведения забега. Здесь же можно будет узнать, в какой возрастной категории сможет выступить ребенок.

Торопитесь принять участие! Заявки принимаются до 24 марта. Положение о проведении 4 чемпионата от «Комсомольской правды» «Карапузы, на старт!».

Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке из получения узнайте по телефонам. 945-005. Без возрастных ограничений. Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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