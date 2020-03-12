Абоненты Tele2 в Удмуртии оценили возможности мобильной коммерции

12 Март 2020 2020-03-12T15:21:45+03:00

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Tele2 подводит итоги работы сегмента мобильной коммерции в 2019 году. Самыми популярными услугами у пользователей сервисов в Удмуртии стали спортивные ставки, оплата штрафов, покупки в Google Play*, оплата сервисов знакомств, мобильные и денежные переводы и благотворительные взносы.

Tele2 продолжает активно развивать направление мобильной коммерции: в 2019 году оператор подключил более 3000 интернет-магазинов, онлайн-игр и различных социальных сетей, в которых можно оплатить товары и услуги со счета телефона. В целом выручка компании в этом сегменте увеличилась в два раза. Наибольший рост оборота продемонстрировала Чувашия, где год к году этот показатель увеличился на 443%. Следом в рейтинге регионов расположились Свердловская область и Москва с результатом в 340% и 307% соответственно. В Удмуртской Республике рост оборота в сегменте составил 107%.

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Число пользователей сервисов мобильной коммерции в Удмуртии по итогам 2019 года выросло на 124%. Аналогичные результаты в регионах Приволжья демонстрируют Кировская и Ульяновская области, где этот показатель равен 125% и 126% соответственно. Каждый пользователь сервисов в Удмуртии в среднем тратит на оплату товаров и услуг 527 рублей в месяц. По этому показателю республика уверенно держится в топ-5 рейтинга регионов Приволжья. Седьмое и восьмое место заняли Марий Эл и Кировская область, где средний чек зафиксирован в размере 215 руб. и 186 руб. в месяц.

Оператор также проанализировал, в каких регионах Приволжья быстрее растет количество операций в сегменте мобильной коммерции по сравнению с 2018 годом. Самым высоким этот показатель стал также в Чувашии и составил 173%.

*Гугл Плэй

ИСТОЧНИК KP.RU