2020-03-13T11:48:43+03:00
Общество

«Ростелеком» поддержал киберфестиваль в Удмуртии

За победу боролись порядка 250 киберспортсменов и любителей
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Фото: Яна РафиковаФото: Яна Рафикова
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«Ростелеком» выступил техническим партнером весеннего киберспортивного фестиваля, который проходил в Удмуртской Республике 7 и 8 марта. Компания подключила скоростной интернет на площадках мероприятия.

Фото: Яна Рафикова

Фото: Яна Рафикова

7 марта состоялся финал чемпионата Удмуртской Республики по киберспорту в дисциплинах HearthStone, FIFA 2020, Dota 2, Warcraft 3 TFT и CS:GO. А 8 марта игроки-чемпионы из двух городов России состязались за Кубок вызова «ИжевскМосква». Организатор мероприятия – Федерация киберспорта Удмуртии.

За победу боролись 50 профессиональных киберспортсменов и порядка 200 любителей в разных дисциплинах. Их поддерживали более 700 болельщиков.

- Я рад, что одержал победу. Игра была не из легких, но результатом я доволен, поскольку не пропустил ни одного мяча и хорошо отыграл в обороне. Интернет был быстрым и ни разу не подвел участников, - отметил Александр Шибанов, чемпион Удмуртии в дисциплине «FIFA 20».

«Ростелеком» подключил на площадке интернет на скорости 400 Мбит/с. Организаторы вели прямую трансляцию состязаний в социальных сетях, которую посмотрели более 5 тыс. зрителей.

Фото: Яна Рафикова

Фото: Яна Рафикова

- В киберфестивале приняли участие профессиональные игроки из Ижевска и Москвы. Нам нужен был надежный скоростной интернет, чтобы обеспечивать непрерывную трансляцию игр и вести статистику сыгранных турниров. Благодаря «Ростелекому» всё прошло без технических сбоев, - отмечает Михаил Маргасов, председатель Федерации компьютерного спорта Удмуртии.

Фото: Яна Рафикова

Фото: Яна Рафикова

- «Ростелеком» традиционно поддерживает развитие киберспорта в республике. Для геймеров у нас есть специальные продуктовые предложения. Например, подключив тарифный план «Игровой», киберспортсмены могут оттачивать навыки и готовиться к новым амбициозным турнирам, - говорит Евгений Софронов, заместитель директора - директор по работе с массовым сегментом филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике.

*хертстон, вива, дота, варкрафт, кс

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ИСТОЧНИК KP.RU

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