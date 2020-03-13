Студентку из Удмуртии осудили за избиение полицейского

13 Март 2020 2020-03-13T14:15:05+03:00

Девушка не раз привлекалась к уголовной ответственности

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Студентку одного из учебных заведений Глазова (Удмуртия) осудили за применение насилия в отношении полицейского. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что 13 декабря 2019 года пьяную осужденную привезли в отдел полиции за совершение административного правонарушения. Во время составления в отношении нее документов девушка вела себя агрессивно, нецензурно выражалась, при этом кинула стул в женщину-полицейского, а затем ударила ее по лицу и пнула, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели, потерпевшая. Проведены экспертизы, девушка полностью признала свою вину.

При назначении наказания суд учел личность обвиняемой, которая по месту жительства и учебы характеризуется отрицательно. При этом она уже привлекалась к уголовной ответственности за нанесение побоев.

Так, суд вынес ей приговор в виде лишения свободы сроком на один год с испытательным сроком два года.

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ИСТОЧНИК KP.RU