Водитель иномарки в Ижевске сбил девушку с трехлетним ребенком

13 Март 2020 2020-03-13T14:10:58+03:00

Изменить размер текста: A A

12 марта в Ижевске напротив дома №47 по улице Орджоникидзе произошло ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртиии

- 23-летний водитель машины «Форд-Мондео» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил пешеходов - 18-летнюю девушку и трехлетнюю девочку, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пешеходы получили травмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Начинаем утро не с самых хороших новостей. Смертельное ДТП произошло под Ижевском.

- Две женщины получили травмы в ДТП на трассе Удмуртии.

- Смертельное ДТП произошло 8 марта в Удмуртии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- История, леденящая кровь! Женщина убила новорожденного ребенка.

- Власти поддержали инициативу семиклассника назвать одну из улиц Ижевска именем героя Закира Султанова.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU