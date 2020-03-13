2020-03-13T14:10:58+03:00
Происшествия

Водитель иномарки в Ижевске сбил девушку с трехлетним ребенком

ДТП произошло 12 марта
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртиииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртиии
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12 марта в Ижевске напротив дома №47 по улице Орджоникидзе произошло ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртиии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртиии

- 23-летний водитель машины «Форд-Мондео» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил пешеходов - 18-летнюю девушку и трехлетнюю девочку, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пешеходы получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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