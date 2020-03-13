Водитель иномарки в Ижевске сбил девушку с трехлетним ребенком
12 марта в Ижевске напротив дома №47 по улице Орджоникидзе произошло ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртиии
- 23-летний водитель машины «Форд-Мондео» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил пешеходов - 18-летнюю девушку и трехлетнюю девочку, - сообщает ведомство.
В результате ДТП пешеходы получили травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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