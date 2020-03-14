Двухэтажный жилой дом подтопило в Удмуртии

14 Март 2020 2020-03-14T08:32:28+03:00

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В Воткинске (Удмуртия) из-за плюсовых температур и быстрого таяния снега подтопило двухэтажный жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

- На место выехали спасатели и установили, что дом затопило из-за не подготовленной ливневой канализации. Было принято решение в экстренной откачке воды из затопленного здания в ближайший водоотводной колодец, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии

Также коммунальными службами выполнена очистка ливневой канализации по всей улице.

Чтобы дом не затопило талыми водами, поисково-спасательная служба Удмуртии рекомендует: очистить от снега придомовую территорию, очистить существующие водоотводы, находящиеся на придомовой территории или рядом с ней от снега, льда, мусора, создать водоотводы от дома в сточные канавы или водопропускные трубы, предусмотреть водооткачивающие средства.

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ИСТОЧНИК KP.RU