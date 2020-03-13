2020-03-13T17:00:36+03:00
Общество

Фото: в Ижевске прошла первая репетиция парада Победы

Теперь репетиции будут проходить два раза в неделю
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба города ИжевскаФото: пресс-служба города Ижевска
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Первая репетиция парада Победы состоялась в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

Фото: пресс-служба города Ижевска

Фото: пресс-служба города Ижевска

- Подготовка к параду будет проходить на плацу 2-го сборного пункта Военного комиссариата Удмуртии. Около 400 кадетов из школ №№ 31, 57, 74, 76, 97, кадетского пограничного центра «Граница», военно-патриотического центра «Школа юных летчиков», Школы кадетского движения, будут репетировать два раза в неделю. Для участия в городском параде Победы подали заявки 43 парадных расчета, 29 из них - детские, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба города Ижевска

Фото: пресс-служба города Ижевска

Генеральные репетиции пройдут на Центральной площади в преддверии праздника.

Фото: пресс-служба города Ижевска

Фото: пресс-служба города Ижевска

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ИСТОЧНИК KP.RU

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