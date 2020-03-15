Новые трамваи могут появиться в Ижевске
Город подал заявку на приобретение 44 единиц
ФОТО: архив
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44 новых трамвая большой вместимости могут появиться в Ижевске, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.
Город уже подал заявку на приобретение, рассказал 13 марта заместитель генерального директора ИжГЭТ Александр Лекторский. Новые единицы общественного транспорта появятся в Ижевске в рамках реализации программы «Безопасные и качественные дороги».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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