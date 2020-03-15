Новые трамваи могут появиться в Ижевске

15 Март 2020 2020-03-15T08:42:57+03:00

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44 новых трамвая большой вместимости могут появиться в Ижевске, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

Город уже подал заявку на приобретение, рассказал 13 марта заместитель генерального директора ИжГЭТ Александр Лекторский. Новые единицы общественного транспорта появятся в Ижевске в рамках реализации программы «Безопасные и качественные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU