2020-03-15T08:42:57+03:00
Общество

Новые трамваи могут появиться в Ижевске

Город подал заявку на приобретение 44 единиц
Анастасия Волкова
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ФОТО: архивФОТО: архив
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44 новых трамвая большой вместимости могут появиться в Ижевске, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

Город уже подал заявку на приобретение, рассказал 13 марта заместитель генерального директора ИжГЭТ Александр Лекторский. Новые единицы общественного транспорта появятся в Ижевске в рамках реализации программы «Безопасные и качественные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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