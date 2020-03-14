Повышение стоимости проезда в общественном транспорте поддерживает Миндортранс Удмуртии

14 Март 2020 2020-03-14T08:58:33+03:00

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Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев рассказал журналистам о том, что ведомство поддерживает повышение тарифа на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает «КомерсантЪ-Удмуртия».

- Мы рассматривали в декабре, при участии общественного совета, возможность и необходимость поднятия тарифа на электро- и автотранспорт. Общественный совет тогда выступил с предложением, что действительно поднятие тарифов надо поддерживать. Конкретные сроки и суммы решаются на уровне правительства Удмуртии, но думаю, будет известно об этом в ближайшее время, - отметил министр.

Ранее глава Удмуртии опроверг слухи о том, что стоимость проезда поднимут до 30 рублей.

- Не будет этого. Мы еще не приняли решение, повышать или нет, а если повышать, то на сколько. Последний раз повышение стоимости поездок на общественном транспорте было в 2015 году, то есть четыре года не повышались тарифы. При этом у нас самые низкие тарифы среди столиц регионов Приволжского федерального округа, - говорил Александр Бречалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU