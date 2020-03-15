Страдающего потерей памяти мужчину разыскивают в Удмуртии

15 Март 2020 2020-03-15T09:40:45+03:00

Он не вернулся домой с больницы

Изменить размер текста: A A

52-летнего Гоголева Сергея Александровича, страдающего потерей памяти, разыскивают в Удмуртии. 13 марта он около 11:00 вышел из ижевской городской клинической больницы №1 (Парковая, 49А), но дома он так и не появился. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

Рост пропавшего 175 сантиметров, волосы короткие, глаза голубые. Он худощавого телосложения, на брови шрам. При разговоре можно услышать, что Сергей Александрович имеет дефект речи. Был одет в темно-синюю куртку, синий спортивный костюм и кроссовки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просят незамедлительно позвонить по телефонам: 8 (951) 195-29-71 (горячая линия поисково-спасательного отряда) либо 02.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

33-летнего мужчину разыскивают в Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU