2020-03-15T09:40:45+03:00
Общество

Страдающего потерей памяти мужчину разыскивают в Удмуртии

Он не вернулся домой с больницы
Анастасия Волкова
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ФОТО: ПСО "РЕГИОН 18"ФОТО: ПСО "РЕГИОН 18"
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52-летнего Гоголева Сергея Александровича, страдающего потерей памяти, разыскивают в Удмуртии. 13 марта он около 11:00 вышел из ижевской городской клинической больницы №1 (Парковая, 49А), но дома он так и не появился. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

Рост пропавшего 175 сантиметров, волосы короткие, глаза голубые. Он худощавого телосложения, на брови шрам. При разговоре можно услышать, что Сергей Александрович имеет дефект речи. Был одет в темно-синюю куртку, синий спортивный костюм и кроссовки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просят незамедлительно позвонить по телефонам: 8 (951) 195-29-71 (горячая линия поисково-спасательного отряда) либо 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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