33-летнего мужчину разыскивают в Удмуртии

10 Март 2020 2020-03-10T09:39:16+03:00

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В Удмуртии разыскивают 33-летнего Глазкова Александра Витальевича. Как сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18», мужчина вышел из дома по адресу: с. Ягул улица Праздничная 7 марта около 12:00. После этого о нем нет информации.

Приметы: рост 168 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза карие.

Был одет в черную куртку с капюшоном, синие джинсы, черные ботинки.

- За 8 и 9 марта поисковыми группами ПСО «РЕГИОН 18» пройдено 25,5 км пеших маршрутов, обследовано порядка 150 га территории. К сожалению, на данный момент нет достоверных сведений о том, куда мог направиться пропавший, - сообщается в группе.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просят незамедлительно позвонить по телефонам: 8 (951) 195-29-71 (горячая линия поисково-спасательного отряда) либо 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU