Жительница Удмуртии обвиняется в убийстве по неосторожности

15 Март 2020 2020-03-15T11:40:35+03:00

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39-летняя жительница Глазова обвиняется в неосторожном причинении смерти малознакомому мужчине. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что обвиняемая, отметив Новый год у подруги, отправилась домой. У своего дома она встретила ранее незнакомого мужчину, который предложил ей выпить за гаражами. Женщина согласилась.

- Они вместе пошли к гаражам, где употребляли спиртные напитки. Когда потерпевший попытался обнять женщину, она оттолкнула его от себя. Мужчина поскользнулся и упал, ударившись лицом о торчащий из земли металлический столбик. После этого обвиняемая сразу ушла домой, - говорится в сообщении.

Мужчина был доставлен в больницу, где через несколько дней скончался. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма и тяжелый ушиб головного мозга.

Теперь обвиняемой грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU