Более 1,5 млн рублей за сутки похитили с банковских карт жителей Удмуртии

14 Март 2020 2020-03-14T11:49:29+03:00

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За минувшие сутки в Удмуртии с банковских счетов местных жителей было похищено более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Всего в полицию обратились 10 граждан с сообщением о хищении денег. Так, у 40-летней ижевчанки под предлогом предотвращения незаконного перевода денег было похищено 850 тысяч рублей. Также мошенники списывают средства под предлогом получения бонусов, получения кредита, взлома страниц, - сообщает пресс-служба.

По всем фактам хищения денег были возбуждены уголовные дела.

МВД по Удмуртии напоминает гражданам: ни в коем случае не называйте никому данные своих банковских карт, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений, даже если данную информацию запрашивают люди, представляющиеся сотрудниками банков. Помните! В банках имеется вся необходимая информация для проведения каких-либо операций с вашими банковскими картами и счетами.

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ИСТОЧНИК KP.RU