2020-03-15T12:34:34+03:00
Общество

Прогулки по Ижевску: в районе Металлургов нет парковки и тротуаров

Глава города Олег Бекмеметьев рассказал, как исправят ситуацию
Анастасия Волкова
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ФОТО: Олег БЕКМЕМЕТЬЕВФОТО: Олег БЕКМЕМЕТЬЕВ
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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев отправился на традиционную прогулку по городу. На этот раз он посетил район Металлургов. О результатах проверки Олег Николаевич сообщил на своей странице в соцсетях.

Так, улицу Нижнюю градоначальник назвал «испытанием для пешеходов». Бекмеметьев вспомнил, что именно эта улица стала лидером голосования за «самый убитый тротуар».

- Летом здесь появится пешеходная дорожка. А еще обновим тротуар, ведущий к детской больнице и дорожку к школе 70, - добавил глава Ижевска.

А вот тротуар вдоль Кирова у школы №62 в этом году отремонтирован не будет. Но здесь обрежут деревья.

По улице 3 Подлесной смогут провести лишь ямочный ремонт.

- Но она кандидат на включение в титул ремонтов по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на следующий год, - добавил глава.

Однако плохое качество дорог – не единственная проблема городка Металлургов. Около школы №35 были установлены ограждения, из-за которых жители не могут парковать свои автомобили.

-Собственники дома 10 по ул. Песочной, которые из-за ограничительных мер по сути лишились стоянки, готовы сами благоустроить парковку. Районная администрация займётся оформлением земельного участка под эти цели. А для строительства детского городка предложили жильцам вариант инициативного бюджетирования, - резюмировал Олег Бекмеметьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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