Ижевчане сошли с круизного судна Costa Magica в Гваделупе

15 Март 2020 2020-03-15T10:34:51+03:00

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Пассажиры круизного судна Costa Magica, которое несколько дней не могло причалить из-за обнаружения на нем коронавируса, сошли в порту Гваделупы. В их числе – ижевчане.

Новостью поделился россиянин, находившийся на судне, - Олег Овчинников. Утром 15 марта он написал, что большая часть соотечественников должна улететь сегодня в Париж и Милан, остальные - завтра утром во Франкфурт.

- Коста Магика, пока, - закончил пост Олег.

Напомним, лайнер на несколько дней застрял в южной части Карибского моря: государства одно за одним отказывали в просьбе причалить к их порту. А все – из-за коронавируса, обнаруженного у 2 членов экипажа.

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ИСТОЧНИК KP.RU