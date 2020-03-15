Самолеты «Боинг» появятся у ижевского аэропорта
В авиапарке ижевского аэропорта могут появиться 3 самолета «Боинг». Об этом на коллегии миндортранса сообщил гендиректор АО «Ижавиа» Александр Синельников.
- Планируем иметь у себя в парке три борта. Один к концу 2020 года и два к началу следующего летнего сезона,— отметил господин Синельников.
Кроме того, компанию в 2020 году ждет разделение на два юридических лица – аэропорт и авиакомпанию. Также в планы входит проектирование и реконструкция аэропортового комплекса и расширение географии полетов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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