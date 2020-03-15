15 Март 2020 2020-03-15T16:27:30+03:00

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Удмуртия вошла в тройку самых спортивных регионов России. У нас занимаются спортом практически половина жителей – 48,8%. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Также в ТОП вошли Мордовия – там тренируется 48,9% населения, и Коми с 43,9% жителей. Отметим, что меньше всего занимаются спортом в Магаданской и Воронежской областях, а также Бурятии.

- В этом году регион направит на развитие спортивной инфраструктуры 196 миллионов рублей. А в Ижевске построят стадионы около школ №17 и №35, - рассказали в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU