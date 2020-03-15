Антимонопольная служба Удмуртии возбудила дело за слишком высокие цены на медицинские маски

15 Март 2020 2020-03-15T17:12:29+03:00

Одну маску можно было купить за 22 рубля

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Управление федеральной антимонопольной службы Удмуртии возбудило дело за слишком высокие цены на медицинские маски. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оказалось, что на фоне пандемии коронавируса несколько юридических лиц, работающих под одним брендом, установили и поддерживали цену на маски в 22 рубля.

– Установлен запрет на соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к установлению или поддержанию цен, – рассказали в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU