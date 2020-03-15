2020-03-15T14:57:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Предоставлены сами себе: ижевчан с «коронавирусного» лайнера Costa Magica доставили в Париж

Ранее там обнаружили смертельное заболевание у членов экипажа
Дмитрий Бикин
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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Четверо ижевчан с круизного лайнера Costa Magica, где несколько дней назад у членов экипажа обнаружили коронавирус, прилетели в Париж. Туда чартером из Гваделупы их доставила компания Costa. Об этом «Комсомолке» рассказала жительница Удмуртии Венера. Она в компании других соотечественников сейчас находится в аэропорту столицы Франции.

По словам девушки, они предоставлены сами себе: пассажиров должен был встретить представитель компании, но этого не произошло.

– Никакого представителя нет, вообще никто не встретил. Люди просто не знают, куда дальше им идти. Нужно покупать заново билеты и тратить на это около 150 тысяч рублей, – рассказывает Венера.

Непонятно, как ижевчане доберутся до дома и будут ли они отправлены на карантин. Напомним, 13 марта на лайнере Costa Magica обнаружили заболевших коронавирусом. Лайнер не принимали порты, и он на несколько дней застрял в Карибском море. Только 14 марта пассажиров высадили в Гваделупе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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