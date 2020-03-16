Топ-3 фильмов ужасов для вечера пятницы, 13-го

16 Март 2020 2020-03-16T08:54:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Tele2 выпустила подборку самых популярных фильмов ужасов у своих абонентов. Спрос на хоррор в приложении Tele2 TV в «самый страшный» день значительно возрастает по сравнению с обычной пятницей – клиенты ищут такие фильмы в среднем в пять раз чаще. По итогам февраля наибольшая доля просмотров в приложении пришлась на зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы» (18+).

Оператор проанализировал работу популярного приложения Tele2 TV и выяснил, какие кинокартины чаще всего запрашивают клиенты в пятницу, 13-го. Хорроры, триллеры и мистика занимают лидирующие строчки рейтинга по количеству просмотров.

На первом месте самых востребованных фильмов ужасов оказался немецкий хоррор «Обитель тьмы» (18+) о злоключениях видеоблогеров на территории заброшенной больницы. Вторую позицию занимает ремейк «Заблудившиеся» (16+) об американках, которые собирались отпраздновать свадьбу в Англии, а вместо этого сражались за жизнь в жутковатом лесном доме. На третьем месте – не новый, но все еще востребованный фильм «Пираньи 3DD» (18+) о кровавой бойне, которую устроили опасные рыбки в тихом аквапарке.

Tele2 TV – это сервис для просмотра российских и зарубежных телеканалов, фильмов и сериалов на экране мобильного устройства. Приложение доступно всем абонентам оператора на территории РФ. Его можно бесплатно скачать в GooglePlay или AppStore и авторизоваться под своим номером Tele2. Подробнее о Tele2 TV можно узнать на сайте оператора.

Гугл Плэй, АппСтор

ИСТОЧНИК KP.RU