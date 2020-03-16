Фирменный стиль создадут к 260-летию Ижевска
К 260-летию столицы Удмуртии создадут фирменный стиль. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Центр развития дизайна и городской среды Удмуртии планирует создать универсальный стиль к празднованию круглой даты со дня основания Ижевска, чтобы в течение года он мог работать на всех носителях, связанных с юбилеем.
- Специалисты Центра дизайна собирают базовую информацию о визуальных символах Ижевска. Собранный массив данных оформляется и будет выложен в общий доступ; затем мы пригласим неравнодушных жителей Ижевска пополнить коллекцию, через загрузку материалов на сайте, - отметил руководитель Центра развития дизайна Удмуртии Андрей Зубрилов.
Также сообщается, что первая часть исследования появится в середине апреля, а готовый фирменный стиль жителям представят в мае.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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