Фирменный стиль создадут к 260-летию Ижевска

16 Март 2020 2020-03-16T12:53:37+03:00

Стиль включит в себя знак, фирменное написание, цвета, принципы типографики

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К 260-летию столицы Удмуртии создадут фирменный стиль. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Центр развития дизайна и городской среды Удмуртии планирует создать универсальный стиль к празднованию круглой даты со дня основания Ижевска, чтобы в течение года он мог работать на всех носителях, связанных с юбилеем.

- Специалисты Центра дизайна собирают базовую информацию о визуальных символах Ижевска. Собранный массив данных оформляется и будет выложен в общий доступ; затем мы пригласим неравнодушных жителей Ижевска пополнить коллекцию, через загрузку материалов на сайте, - отметил руководитель Центра развития дизайна Удмуртии Андрей Зубрилов.

Также сообщается, что первая часть исследования появится в середине апреля, а готовый фирменный стиль жителям представят в мае.

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ИСТОЧНИК KP.RU