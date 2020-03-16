Статус в соцсетях у чиновницы из Удмуртии возмутил местных жителей

16 Март 2020 2020-03-16T12:01:06+03:00

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Странный статус в соцсетях у жилищного инспектора из Воткинска (Удмуртия) возмутил местных жителей. Надпись гласит «Доминируй, унижай, властвуй».

– Она в «ВК» в друзьях у министра строительства и у всей воткинской администрации состоит. Неужели никто внимания не обращал? Некрасиво это, – рассказал журналисту «Комсомолки» житель Воткинска Олег (имя изменено. – Прим. ред.)

Фото: скриншот

Также все, кого возмутил статус женщины написали комментарий в группе местной администрации. Им ответили, что с женщиной уже провели беседу «по ведению соцсетей». При этом статус пропал со страницы чиновницы.

Инспектор комментировать произошедшее отказалась, назвав это вторжением в частную жизнь, а после закрыла свою страницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU