2020-03-17T17:14:55+03:00
Общество

Облака в топе: какие телеком-инструменты востребованы бизнесом

Об этом рассказал телеком-оператор Дом.ru Бизнес
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Сегодня результаты бизнеса напрямую зависят от цифровых решений, которые решают актуальные бизнес-задачи - от привлечения клиентов до автоматизации работы с партнёрами. Какое телеком-решение выручает бизнес чаще всего?

Облачная телефония занимает 60% в структуре продаж облачных сервисов телеком-оператора «Дом.ru Бизнес» в Ижевске. Чаще других современную телефонию выбирают компании из сферы продаж и HoReCa. Самые популярные функции - многоканальный номер, запись разговоров, номер 8-800 и интеграция с CRM-системами.

Популярность облачной АТС не удивительна - это универсальный инструмент для роста продаж и улучшения качества обработки вызовов благодаря многоканальному номеру, алгоритмам распределения звонков, статистике вызовов и др. Настройка услуги осуществляется в Личном кабинете из любой точки, где есть интернет. Облачные системы экономят бюджет и с легкостью масштабируются под потребности бизнеса. Облачную АТС «Дом.ru Бизнес» можно попробовать бесплатно в течение 7 дней. Подробнее по телефону 8 800 222 0813 и на сайте www.b2b.domru.ru.

Кроме телефонии, в сегменте среднего и малого бизнеса востребовано «умное» видеонаблюдение (второе место по популярности среди облачных решений) с модулями видеоаналитики и Wi-Fi c маркетинговыми инструментами (третье место).

Информация от партнеров

ИСТОЧНИК KP.RU

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