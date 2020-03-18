«Кладбищенское дело»: бывшего чиновника из Ижевска накажут за получение взятки
Бывшего начальника службы администрации кладбищ Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» накажут за получение взятки. Уголовное дело уже направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
По версии следствия, обвиняемый ежемесячно с января 2018 по февраль 2019 получал взятки от управляющих и смотрителей двух кладбищ – Хохряковского и Южного. За это он закрывал глаза на продажу участков под захоронения без договоров и без зачисления денег в муниципальный бюджет.
Всего он получил свыше 3 миллионов 600 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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