«Кладбищенское дело»: бывшего чиновника из Ижевска накажут за получение взятки

18 Март 2020 2020-03-18T06:33:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывшего начальника службы администрации кладбищ Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» накажут за получение взятки. Уголовное дело уже направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, обвиняемый ежемесячно с января 2018 по февраль 2019 получал взятки от управляющих и смотрителей двух кладбищ – Хохряковского и Южного. За это он закрывал глаза на продажу участков под захоронения без договоров и без зачисления денег в муниципальный бюджет.

Всего он получил свыше 3 миллионов 600 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Управляющим и смотрителям кладбищ Ижевска вынесли приговор за получение взятки

ИСТОЧНИК KP.RU