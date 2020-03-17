Управляющим и смотрителям кладбищ Ижевска вынесли приговор за получение взятки

17 Март 2020 2020-03-17T10:26:46+03:00

Они получали взятки более года

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В столице Удмуртии вынесли приговор управляющему и смотрителям двух местных кладбищ за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что с 2018 года управляющие и смотрители Хохряковсого и Южного кладбищ каждый месяц получали деньги от предпринимателей, оказывающих ритуальные услуги, за предоставление участков под захоронение на муниципальных кладбищах. В результате преступной деятельности, которая длилась более года, злоумышленники получили незаконный доход в размере 19 млн рублей. Из этих денег они дали взятку начальнику службы администрации кладбищ - 3,6 млн рублей и его заместителю - более 1,4 млн рублей, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела установлены все лица, причастные к совершению преступления. Проведены обыски, в ходе которых были изъяты значительные суммы.

Приговором суда управляющему и смотрителю Хохряковского кладбища назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на два года, управляющему и смотрителю Южного кладбища - в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев условно с испытательным сроком на год.

Замначальника службы администрации кладбищ приговорен к лишению свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 1 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU