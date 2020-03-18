Александр Евсеев избран членом Общественной палаты России от Удмуртии
17 марта председатель общественной организации «Объединение советов домов Удмуртии» Александр Евсеев избран членом Общественной палаты России. Об этом сообщается на официальной странице в Фейсбук Общественной палаты региона.
Всего в голосовании участвовали 2 кандидата. Большее количество голосов было отдано за Александра Николаевича.
СПРАВКА КП:
Евсеев Александр Николаевич – председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики», председатель комиссии по экологии, ЖКХ и развитию территорий Общественной палаты Удмуртской Республики.
Образование высшее. В 2014 году закончил Удмуртский государственный университет по специальности «юриспруденция».
2011-2015 гг. – юрист, руководитель юридического отдела, руководитель организации АНО «Центр юридической и экономической помощи»;
2015 г. – по наст. время – председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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