Александр Евсеев избран членом Общественной палаты России от Удмуртии

18 Март 2020 2020-03-18T06:58:45+03:00

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17 марта председатель общественной организации «Объединение советов домов Удмуртии» Александр Евсеев избран членом Общественной палаты России. Об этом сообщается на официальной странице в Фейсбук Общественной палаты региона.

Всего в голосовании участвовали 2 кандидата. Большее количество голосов было отдано за Александра Николаевича.

СПРАВКА КП:

Евсеев Александр Николаевич – председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики», председатель комиссии по экологии, ЖКХ и развитию территорий Общественной палаты Удмуртской Республики.

Образование высшее. В 2014 году закончил Удмуртский государственный университет по специальности «юриспруденция».

2011-2015 гг. – юрист, руководитель юридического отдела, руководитель организации АНО «Центр юридической и экономической помощи»;

2015 г. – по наст. время – председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики».

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ИСТОЧНИК KP.RU