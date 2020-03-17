На улице Максима Горького в Ижевске запретят остановку

17 Март 2020 2020-03-17T10:04:12+03:00

Дорожный знак установят в целях обеспечения безопасности движения

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В столице Удмуртии запретят остановку на улице Максима Горького. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

- Дорожный знак «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» установят на проезде от улицы М.Горького вдоль дома №152, - сообщает пресс-служба.

Напомним, скоро на улицах Ижевска появится несколько новых дорожных знаков. Рассказываем о дорожных изменениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU