На улице Максима Горького в Ижевске запретят остановку
В столице Удмуртии запретят остановку на улице Максима Горького. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
- Дорожный знак «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» установят на проезде от улицы М.Горького вдоль дома №152, - сообщает пресс-служба.
Напомним, скоро на улицах Ижевска появится несколько новых дорожных знаков. Рассказываем о дорожных изменениях.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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