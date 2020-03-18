2020-03-18T07:13:03+03:00
Происшествия

Федеральный розыск: напавшего на «тещу» жителя Приморья задержали в Ижевске

Он угрожал женщине топором и требовал отдать деньги
Анастасия Волкова
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ФОТО: Сергей ГРАЧЕВФОТО: Сергей ГРАЧЕВ
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43-летнего жителя города Артем, находившегося в федеральном розыске, задержали в Ижевске. Он угрожал матери своей сожительнице топором, вымогая деньги. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.

В результате разбойного нападения злоумышленнику удалось завладеть 5 тысячами рублей и мобильным телефоном потерпевшей. После неудавшийся зять скрылся. Отметим, что ранее мужчина уже был судим.

Сейчас ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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