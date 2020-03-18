2020-03-18T07:39:37+03:00
Общество

Вирус отступает: жители Удмуртии стали меньше болеть гриппом

Число заболевших сократилось в 4 раза
Анастасия Волкова
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ФОТО: АрхивФОТО: Архив
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За минувшую неделю в Удмуртии заметно сократились случаи заболевания гриппом . Зарегистрировано 52 человека, подхвативших вирус, что в 4 раза меньше, чем неделей ранее (203 человека). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Снизилось на 25,3% и число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями: с 15 021 до 11 224 человек. При этом случаев заболевания коронавирусом не выявлено.

Отметим, что на прошлой неделе из-за большого количества заболевших закрыли на карантин школу в Граховском районе и детские сады в Игринском и Каракулинском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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